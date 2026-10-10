Ferdili Brighton, yüksekten uçuyor!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Sunderland ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton, 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brighton, 53. dakikada Maxim de Cuyper'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, VAR uyarısının ardından 57. dakikada Pascal Struijk'in kırmızı kartıyla maçı 10 kişi tamamladı.
90+3. dakikada Jaouen Hadjam, attığı golle maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sağ bek olarak oynadığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetle birlikte Brighton, puanını 13'e yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi.
Son 3 maçından sadece 1 puan alabilen Sunderland ise 4 puanda kaldı.
Brighton, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Sunderland ise Bournemouth deplasmanına gidecek.
90+3. dakikada Jaouen Hadjam, attığı golle maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sağ bek olarak oynadığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetle birlikte Brighton, puanını 13'e yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi.
Son 3 maçından sadece 1 puan alabilen Sunderland ise 4 puanda kaldı.
Brighton, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Sunderland ise Bournemouth deplasmanına gidecek.