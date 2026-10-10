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Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı tatil edildi

Rayo Vallecano taraftarlarının başkan Martin Presa ve yönetime yönelik protestoları sırasında sahaya yabancı maddeler atılması nedeniyle Athletic Bilbao maçı hakem kararıyla tatil edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 16:11 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 16:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı tatil edildi
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Rayo Vallecano taraftarlarının kulüp başkanı Martin Presa ve yönetimine yönelik protestoları, Athletic Bilbao karşılaşmasının tatil edilmesine neden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin hakemi Jose Sanchez, tribünlerden yükselen tepkilerin sürmesi üzerine iki takımın futbolcularını soyunma odasına gönderdi.

Sahaya kağıt uçaklar ve küçük toplar atılması nedeniyle stadyum görevlileri temizlik çalışması başlattı. Karşılaşmanın 10 dakika içinde yeniden oynanacağı anons edilirken mücadele, 25. dakikada tekrar başladı.

Ancak sahaya yabancı maddelerin atılmaya devam etmesi üzerine hakem Jose Sanchez oyunu yeniden durdurdu. Yetkililerle görüşen Sanchez, futbolcuları ikinci kez soyunma odasına gönderdi.

Rayo Vallecano Kulübü, polis teşkilatının tavsiyesi doğrultusunda hakemin kararıyla karşılaşmanın kesin olarak tatil edildiğini duyurdu.

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