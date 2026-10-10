Devon Dotson: 'Bize galibiyeti sertlik getirdi'

EuroLeague'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Devon Dotson, karşılaşmanın ardından düzenlenen flaş röportajda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BİZE MAÇI GETİREN ŞEY SERTLİK OLDU"
Mücadeleci bir karşılaşma beklediklerini belirten Devon Dotson, takımın maç planını sahaya yansıttığını ifade etti.
Amerikalı basketbolcu, "Bence bize maçı getiren şey sertlik oldu. Çok mücadeleci bir maç olacağını biliyorduk. Koç bize maç planını verdi, bizi en iyi şekilde hazırladı. Biz de elimizden gelen en iyi şekilde bunu sahaya yansıttık." dedi.
"TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Takım arkadaşlarının performansından gurur duyduğunu belirten Dotson, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Scottie, Gabriel, Gino… Bugün herkes katkı verdi, kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Devon Dotson, karşılaşmanın ardından düzenlenen flaş röportajda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BİZE MAÇI GETİREN ŞEY SERTLİK OLDU"
Mücadeleci bir karşılaşma beklediklerini belirten Devon Dotson, takımın maç planını sahaya yansıttığını ifade etti.
Amerikalı basketbolcu, "Bence bize maçı getiren şey sertlik oldu. Çok mücadeleci bir maç olacağını biliyorduk. Koç bize maç planını verdi, bizi en iyi şekilde hazırladı. Biz de elimizden gelen en iyi şekilde bunu sahaya yansıttık." dedi.
"TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Takım arkadaşlarının performansından gurur duyduğunu belirten Dotson, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Scottie, Gabriel, Gino… Bugün herkes katkı verdi, kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.