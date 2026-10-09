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PSG'den 18 yaşındaki yıldıza yakın takip

PSG, Palmeiras forması giyen 18 yaşındaki ön libero Luis Pacheco'yu transfer etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG'den 18 yaşındaki yıldıza yakın takip
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Paris Saint-Germain, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu genç bir yetenekle güçlendirmek için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'nun haberine göre Fransız devi, Palmeiras forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Luis Pacheco'yu transfer listesine aldı.

HEM ÖN LİBERO HEM MERKEZ ORTA SAHA

Asıl mevkisi ön libero olan Brezilyalı futbolcu, merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Pacheco, top kazanma becerisinin yanı sıra oyun kurma özellikleriyle de öne çıkıyor.

PALMEIRAS'TA 13 MAÇA ÇIKTI

Futbol kariyerine Palmeiras'ta başlayan genç oyuncu, Brezilya ekibinin formasıyla şu ana kadar toplam 13 karşılaşmada görev aldı.

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