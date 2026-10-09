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İrfan Saraloğlu: "Şampiyonluk için ilk adım"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, karşılaşmayı kazanmaları halinde şampiyonluk yolunda ilk adımı atacaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 19:24
Fotoğraf: X.com
İrfan Saraloğlu: 'Şampiyonluk için ilk adım'
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle kulübede yer alamayacağı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, değerlendirmelerde bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN İLK ADIM SAYABİLİRİZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli ara sonrasında yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten İrfan Saraloğlu, hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Saraloğlu, "Çok uzun bir ara oldu, ilk defa bu kadar bir ara yaşadık. En iyi şekilde değerlendirdik bu arayı. Uzun ve iyi çalışma periyodu yakaladık, hazırlık maçı oynadık. Lehimize geçer diye düşünüyorum. Bu maçtan beklentilerimiz yüksek. Yine yoğun bir tempoya gireceğiz. Maksimum puanları almak istiyoruz, hedefimiz bu ama öncelikle Kasımpaşa ile maçımız var. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonluk için birinci adım sayabiliriz bu galibiyeti eğer kazanırsak." ifadelerini kullandı.

ZEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Maçın oynanacağı zemine ilişkin de konuşan Saraloğlu, henüz futbolcularla görüşmediğini belirterek, "Daha oyuncularla konuşmadım, ben gezdim güzel. Önemli olan futbolcularımızın saha içerisindeki rahatlığı. Maçın sonunda daha net bir şey söyleyebiliriz. Maçtan sonra konuşabiliriz." dedi.

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