Everton, iki yıl geçmeden yeniden satışta!

Premier League ekiplerinden Everton'da yeni bir sahiplik değişimi gündeme geldi. Kulübü iki yıldan kısa süre önce satın alan The Friedkin Group (TFG), olası satış için seçenekleri incelemeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dan Friedkin'in başkanlığındaki grup, 2024'te Farhad Moshiri'den kulübün yüzde 99,5'ini devralmıştı. Anlaşmanın değerinin 400 milyon sterlini aştığı belirtilmişti.
"EVERTON İÇİN YENİ BİR SAYFAYI DEĞERLENDİRME ZAMANI"
TFG, yaptığı açıklamada kontrol hisselerinin satılmasının da gündemde olduğunu duyurdu.
"The Friedkin Group, Everton Futbol Kulübü için kontrol hisselerinin olası satışı dahil yeni yatırım seçeneklerini araştırıyor."
Kulübün devralındığı dönemde ciddi mali belirsizliklerle ve saha içinde ve dışında sorunlarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan grup, önceliğinin istikrar sağlamak ve geleceği güvence altına almak olduğunu belirtti.
Açıklamada, taraftarların uzun süredir beklediği yeni stadın tamamlanmasına destek verilmesinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğu vurgulanarak, "Bu temel artık güvenli biçimde oluşturulduğuna göre Everton için bir sonraki dönemi değerlendirme zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.
TRANSFER KARARLARI TARAFTARLA ARAYI AÇTI
Friedkin yönetimi, kulübü devralırken sürdürülebilir ve başarılı bir gelecek hedefi ortaya koymuştu. Ancak son yaz transfer döneminde alınan kararlar, taraftarların yönetime yönelik tepkisini artırdı.
Everton'ın genç orta saha oyuncusu Harrison Armstrong için Nottingham Forest'ın yaptığı 40 milyon sterlinlik teklifi kabul etmesi büyük tartışma yarattı. İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcunun satışı, tepkilerin ardından gerçekleşmedi.
Buna rağmen Beto'nun kısa süre sonra Fiorentina'ya gönderilmesi, kadro planlamasına ilişkin eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Bu ayrılıkla birlikte Everton'ın elinde santrfor olarak 23 yaşındaki Fransız futbolcu Thierno Barry kaldı.
Iliman Ndiaye'nin 65 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olması ve transfer döneminin sonunda teknik direktör David Moyes'un elinde yalnızca 18 kıdemli saha oyuncusu bulunması da yönetimin sportif hedeflerinin sorgulanmasına neden oldu.
MOYES: "FRIEDKIN İLE HİÇ KONUŞMADIM"
David Moyes'un eylül ayında yaptığı açıklama, taraftarların kulüp sahiplerine yönelik eleştirilerini güçlendirdi.
Ocak 2025'te yeniden Everton'ın başına geçen İskoç teknik adam, bu süreçte Dan Friedkin ile ne görüştüğünü ne de konuştuğunu söyledi.
Houston'da yaşayan Friedkin'in, Moyes'un göreve dönmesinden bu yana Everton'ın bir maçına da gitmediği belirtildi.
Kulübün günlük yönetimi ise Friedkin'in damadı Rishi Majithia ile CEO Angus Kinnear tarafından yürütülüyor.
TFG'nin sahibi olduğu bir diğer kulüp Roma'da daha doğrudan bir yönetim yaklaşımı sergilemesi de Everton taraftarlarının karşılaştırma yaptığı konular arasında yer aldı.
YENİ ALICI İÇİN ŞARTLARINI AÇIKLADILAR
Friedkin Group, satış ihtimalini değerlendirirken kulübü ileriye taşıyacağına inandığı taraflarla görüşeceğini bildirdi.
Açıklamada, "Yalnızca kulübü geleceğe taşıyacak doğru yöneticiler olacağına güçlü biçimde inandığımız tarafların ilgisini değerlendireceğiz." denildi.
Grup, süreç boyunca sportif başarı için gereken desteği vermeyi ve Everton'ın hizmet ettiği topluluklara katkı sağlamayı sürdüreceğini de belirtti.
MALİ İSTİKRAR VE YENİ STAT
TFG, Everton'ı mali krizin yaşandığı bir dönemde devralmıştı. Sonrasında kulübün finansal yapısının istikrara kavuşması, yönetimin en önemli kazanımı olarak öne çıktı.
Everton'ın geçen yıl yeni stadına taşınması da ticari gelir potansiyelini artırdı. Stat projesinin büyük bölümü devir öncesinde ilerlemiş olsa da yeni tesis ve daha dengeli mali yapı, kulübü olası yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.
BROWN-FINNIS: "ŞOK OLDU AMA KULÜP DAHA İYİ DURUMDA"
Everton'ın eski kalecisi Rachel Brown-Finnis, BBC 5 Live Breakfast programında satış planını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.
"Biraz şok etkisi yarattı. Kulübe istikrar getirdiler. Geldiklerinde çok fazla mali belirsizlik vardı ve çalkantılı bir dönem yaşandı."
Yeni stadın Everton için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini belirten Brown-Finnis, kulübün devralındığı döneme göre daha iyi durumda olduğunu ifade etti.
"Friedkin Group yarın kulübü satarsa Everton'ı çok daha iyi bir noktada bırakmış olacak. Umarım gerekli incelemeleri yaparlar. Yeni sahiplerin kulübü ileriye taşımak istemesini umuyorum. Everton taraftarları mali açıdan çalkantılı bir dönemde çok fazla zaman geçirdi."
"EVERTON İÇİN YENİ BİR SAYFAYI DEĞERLENDİRME ZAMANI"
TFG, yaptığı açıklamada kontrol hisselerinin satılmasının da gündemde olduğunu duyurdu.
"The Friedkin Group, Everton Futbol Kulübü için kontrol hisselerinin olası satışı dahil yeni yatırım seçeneklerini araştırıyor."
Kulübün devralındığı dönemde ciddi mali belirsizliklerle ve saha içinde ve dışında sorunlarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan grup, önceliğinin istikrar sağlamak ve geleceği güvence altına almak olduğunu belirtti.
Açıklamada, taraftarların uzun süredir beklediği yeni stadın tamamlanmasına destek verilmesinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğu vurgulanarak, "Bu temel artık güvenli biçimde oluşturulduğuna göre Everton için bir sonraki dönemi değerlendirme zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.
TRANSFER KARARLARI TARAFTARLA ARAYI AÇTI
Friedkin yönetimi, kulübü devralırken sürdürülebilir ve başarılı bir gelecek hedefi ortaya koymuştu. Ancak son yaz transfer döneminde alınan kararlar, taraftarların yönetime yönelik tepkisini artırdı.
Everton'ın genç orta saha oyuncusu Harrison Armstrong için Nottingham Forest'ın yaptığı 40 milyon sterlinlik teklifi kabul etmesi büyük tartışma yarattı. İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcunun satışı, tepkilerin ardından gerçekleşmedi.
Buna rağmen Beto'nun kısa süre sonra Fiorentina'ya gönderilmesi, kadro planlamasına ilişkin eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Bu ayrılıkla birlikte Everton'ın elinde santrfor olarak 23 yaşındaki Fransız futbolcu Thierno Barry kaldı.
Iliman Ndiaye'nin 65 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olması ve transfer döneminin sonunda teknik direktör David Moyes'un elinde yalnızca 18 kıdemli saha oyuncusu bulunması da yönetimin sportif hedeflerinin sorgulanmasına neden oldu.
MOYES: "FRIEDKIN İLE HİÇ KONUŞMADIM"
David Moyes'un eylül ayında yaptığı açıklama, taraftarların kulüp sahiplerine yönelik eleştirilerini güçlendirdi.
Ocak 2025'te yeniden Everton'ın başına geçen İskoç teknik adam, bu süreçte Dan Friedkin ile ne görüştüğünü ne de konuştuğunu söyledi.
Houston'da yaşayan Friedkin'in, Moyes'un göreve dönmesinden bu yana Everton'ın bir maçına da gitmediği belirtildi.
Kulübün günlük yönetimi ise Friedkin'in damadı Rishi Majithia ile CEO Angus Kinnear tarafından yürütülüyor.
TFG'nin sahibi olduğu bir diğer kulüp Roma'da daha doğrudan bir yönetim yaklaşımı sergilemesi de Everton taraftarlarının karşılaştırma yaptığı konular arasında yer aldı.
YENİ ALICI İÇİN ŞARTLARINI AÇIKLADILAR
Friedkin Group, satış ihtimalini değerlendirirken kulübü ileriye taşıyacağına inandığı taraflarla görüşeceğini bildirdi.
Açıklamada, "Yalnızca kulübü geleceğe taşıyacak doğru yöneticiler olacağına güçlü biçimde inandığımız tarafların ilgisini değerlendireceğiz." denildi.
Grup, süreç boyunca sportif başarı için gereken desteği vermeyi ve Everton'ın hizmet ettiği topluluklara katkı sağlamayı sürdüreceğini de belirtti.
MALİ İSTİKRAR VE YENİ STAT
TFG, Everton'ı mali krizin yaşandığı bir dönemde devralmıştı. Sonrasında kulübün finansal yapısının istikrara kavuşması, yönetimin en önemli kazanımı olarak öne çıktı.
Everton'ın geçen yıl yeni stadına taşınması da ticari gelir potansiyelini artırdı. Stat projesinin büyük bölümü devir öncesinde ilerlemiş olsa da yeni tesis ve daha dengeli mali yapı, kulübü olası yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.
BROWN-FINNIS: "ŞOK OLDU AMA KULÜP DAHA İYİ DURUMDA"
Everton'ın eski kalecisi Rachel Brown-Finnis, BBC 5 Live Breakfast programında satış planını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.
"Biraz şok etkisi yarattı. Kulübe istikrar getirdiler. Geldiklerinde çok fazla mali belirsizlik vardı ve çalkantılı bir dönem yaşandı."
Yeni stadın Everton için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini belirten Brown-Finnis, kulübün devralındığı döneme göre daha iyi durumda olduğunu ifade etti.
"Friedkin Group yarın kulübü satarsa Everton'ı çok daha iyi bir noktada bırakmış olacak. Umarım gerekli incelemeleri yaparlar. Yeni sahiplerin kulübü ileriye taşımak istemesini umuyorum. Everton taraftarları mali açıdan çalkantılı bir dönemde çok fazla zaman geçirdi."