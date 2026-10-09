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Lens, 10 kişiyle Lyon'u devirdi

Fransa Ligue 1'de RC Lens, 10 kişi tamamladığı karşılaşmada Olympique Lyonnais'i 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Lens, 10 kişiyle Lyon'u devirdi
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Fransa Ligue 1'de RC Lens, sahasında konuk ettiği Olympique Lyonnais'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi oynayan ev sahibi ekip, rakibinin ligdeki yenilmezlik serisini sona erdirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lens'e galibiyeti getiren golleri Florian Sotoca ve Matthieu Udol kaydederken Lyon'un tek golü Khalis Merah'tan geldi.

Bu sonuçla Yannick Cahuzac, Lens'in başındaki ilk galibiyetini elde etti.

İLK YARIDA SOTOCA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Lens, 12. dakikada Florian Sotoca ile gole yaklaştı. Sotoca'nın vuruşunda kaleci Dominik Greif gole izin vermedi.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada aradığı golü buldu. Florian Thauvin'in ortasını göğsüyle kontrol eden Sotoca, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde de pozisyonlar üreten Lens, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Lyon ise ilk 45 dakikada kaleyi bulan şut çekemedi.

LENS FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya daha etkili başlayan Lyon, 48. dakikada Pavel Sulc ile beraberlik golüne yaklaştı ancak kaleci Robin Risser gole izin vermedi.

Lens, 76. dakikada farkı ikiye çıkardı. Florian Thauvin'in kullandığı serbest vuruşta Matthieu Udol, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Lens'ten Matthieu Udol, yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu pozisyonun hemen ardından Lyon, Khalis Merah'ın golüyle farkı bire indirdi. Merah, böylece Lyon formasıyla Ligue 1'deki ilk golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda Lyon'un beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Lens sahadan 2-1 galip ayrıldı.

LYON'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu galibiyetle RC Lens, ligde 15. sıradan 7. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip, toplam 11 gole ulaşarak ligin en fazla gol atan takımı oldu.

Sezonun ilk 5 lig maçında yalnızca 2 gol yiyen ve mağlubiyet yaşamayan Olympique Lyonnais ise ilk yenilgisini alarak liderlik fırsatını değerlendiremedi ve 2. sırada kaldı.

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