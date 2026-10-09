Emre Belözoğlu'nun takımı ilk kez yenildi

Kasımpaşa, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7. maçta ilk yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray maçına kadar 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, RAMS Park'a namağlup ünvanıyla geldi. Sahadan 3-1 yenik ayrılan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, evine hem puan alamadan hem de namağlup ünvanını kaybederek döndü.
Kasımpaşa'nın yenilmesiyle Süper Lig'de namağlup takım kalmadı.
- Kasımpaşa'nın 1000. golü Rak-Sakyi'den
Lacivert-beyazlı takımın Süper Lig tarihinde attığı 1000. gole Jesurun Rak-Sakyi adını yazdırdı.
Galatasaray karşılaşmasına kadar Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 792 maça çıkan Kasımpaşa, 999 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray mücadelesinin 68. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan Rak-Sakyi, kulüp tarihinin 1000. golünü kaydetti.
Kasımpaşa'nın yenilmesiyle Süper Lig'de namağlup takım kalmadı.
- Kasımpaşa'nın 1000. golü Rak-Sakyi'den
Lacivert-beyazlı takımın Süper Lig tarihinde attığı 1000. gole Jesurun Rak-Sakyi adını yazdırdı.
Galatasaray karşılaşmasına kadar Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 792 maça çıkan Kasımpaşa, 999 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray mücadelesinin 68. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan Rak-Sakyi, kulüp tarihinin 1000. golünü kaydetti.