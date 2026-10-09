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Emre Belözoğlu'nun takımı ilk kez yenildi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de kötü bir ilki Galatasaray maçında yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu'nun takımı ilk kez yenildi
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Kasımpaşa, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7. maçta ilk yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray maçına kadar 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, RAMS Park'a namağlup ünvanıyla geldi. Sahadan 3-1 yenik ayrılan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, evine hem puan alamadan hem de namağlup ünvanını kaybederek döndü.

Kasımpaşa'nın yenilmesiyle Süper Lig'de namağlup takım kalmadı.

- Kasımpaşa'nın 1000. golü Rak-Sakyi'den

Lacivert-beyazlı takımın Süper Lig tarihinde attığı 1000. gole Jesurun Rak-Sakyi adını yazdırdı.

Galatasaray karşılaşmasına kadar Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 792 maça çıkan Kasımpaşa, 999 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray mücadelesinin 68. dakikasında 1-1 beraberliği sağlayan Rak-Sakyi, kulüp tarihinin 1000. golünü kaydetti.



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