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Galatasaray'da iki değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçına göre Kasımpaşa karşısında kadroda 2 değişiklik yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 20:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iki değişiklik!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-kırmızıı ekip, haftaya averajla lider Amed Sportif Faaliyetler'in gerisinde ikinci sırada girdi. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, milli ara dönüşü RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Nhaga, Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda farklı yenilgiyle döndükleri Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü.

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