Vincent Aboubakar: 'Beşiktaş iz bıraktı'

1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'da forma giyen Vincent Aboubakar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kamerunlu golcü, "Hocanın bahsettiği çalışkanlık, disiplin gibi özelliklerim çocukluktan gelme, bu şekilde öğrendim. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Tek başınıza bir şey yapamazsınız, bizim takım olarak çok iyi oyuncularımız var. Onlar da çok iyi profesyoneller. Birlikte çalışmanın yolunu bulmalıyız başarılı olmak için. Aynı duyguyu hissedip hedefe doğru ilerlemeniz gerekiyor." dedi.
Bodrum'u yeniden Süper Lig'e taşımak istediğini söyleyen ve hedefinin bu olduğunu aktaran Aboubakar, eski takımı Beşiktaş ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
Aboubakar, Beşiktaş ile ilgili, "Beşiktaş ilgili ne söyleyebilirim ki? Çok önemli izler yaşadım orada, hayatımda önemli izler kaldı. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, her zaman şampiyonluğa oynayan Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birisi." diye konuştu.
Golcü futbolcu, Beşiktaş ile ilgili ayrıca, "Orada çok iyi insanlarla çalıştım. Ahmet Nur Çebi'ye yaptıkları için minnettarım, çok yardımcı oldu. Şenol Güneş'in de hakkını vermek gerekiyor. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Çok önemli bir teknik direktör, onunla önemli işler yaptık. Herkes bana çok iyi yaklaştı. Çok güzel ve mutlu zamanlar yaşadım. Orada goller attım, maçlar kazandık, şampiyonluklar kazandık. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Oradaki kariyerimi hep iyi ve mutlu olarak hatırlayacağım." sözlerini sarf etti.
Bodrum'u yeniden Süper Lig'e taşımak istediğini söyleyen ve hedefinin bu olduğunu aktaran Aboubakar, eski takımı Beşiktaş ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
Aboubakar, Beşiktaş ile ilgili, "Beşiktaş ilgili ne söyleyebilirim ki? Çok önemli izler yaşadım orada, hayatımda önemli izler kaldı. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, her zaman şampiyonluğa oynayan Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birisi." diye konuştu.
Golcü futbolcu, Beşiktaş ile ilgili ayrıca, "Orada çok iyi insanlarla çalıştım. Ahmet Nur Çebi'ye yaptıkları için minnettarım, çok yardımcı oldu. Şenol Güneş'in de hakkını vermek gerekiyor. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Çok önemli bir teknik direktör, onunla önemli işler yaptık. Herkes bana çok iyi yaklaştı. Çok güzel ve mutlu zamanlar yaşadım. Orada goller attım, maçlar kazandık, şampiyonluklar kazandık. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Oradaki kariyerimi hep iyi ve mutlu olarak hatırlayacağım." sözlerini sarf etti.