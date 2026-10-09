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Abdülkerim Bardakcı: "Mükemmel bir galibiyet oldu!"

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 22:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı: 'Mükemmel bir galibiyet oldu!'
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Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçının ardından Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, "Bizim için mükemmel bir galibiyet oldu Barcelona maçı öncesi. Çok iyi hazırlanmıştık zaten. Çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kaldıktan sonra herkes daha fazla mücadele etti. Taraftarımızın da müthiş desteğiyle güzel bir galibiyet oldu. Barcelona maçının hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçındaki golüyle birlikte Galatasaray'da 18 gole ulaştı ve 17 gollü Bülent Korkmaz'ı geçti. Abdülkerim, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu konu fazla bir şey söylemeyeyim ama inşallah atmaya da devam edeceğim Allah nasip ederse." yanıtını verdi.

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