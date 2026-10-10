Aston Villa'da Fenerbahçe öncesi sakatlık!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, ligde Brentford ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardındna konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Emery, Brentford karşısında iç sahada puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
İspanyol teknik adam, Brentford maçında sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan Matteo Ruggeri ile ilgili konuştu.
Emery, "Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var." dedi. Emery, 24 yaşındaki sol bekin durumunun pazar günkü testlerden sonra netleşeceğini söyledi.
Öte yandan Aston Villa'da George Hemmings, hafif sakatlığı nedeniyle Brentford maçında forma giyemedi. Emery, 19 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını söyledi. Hemmings, Fenerbahçe maçında forma giyebilir.
FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAKLAR
Premier Lig'de sahasında Brentford ile 2-2 berabere kalan Aston Villa, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İspanyol teknik adam, Brentford maçında sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan Matteo Ruggeri ile ilgili konuştu.
Emery, "Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var." dedi. Emery, 24 yaşındaki sol bekin durumunun pazar günkü testlerden sonra netleşeceğini söyledi.
Öte yandan Aston Villa'da George Hemmings, hafif sakatlığı nedeniyle Brentford maçında forma giyemedi. Emery, 19 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını söyledi. Hemmings, Fenerbahçe maçında forma giyebilir.
FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAKLAR
Premier Lig'de sahasında Brentford ile 2-2 berabere kalan Aston Villa, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.