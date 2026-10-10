İrfan Can Kahveci zirvede tek başına!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci, performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü kaydeden milli futbolcu, attığı golle Süper Lig tarihinde önemli bir istatistiğin sahibi oldu.
CEZA SAHASI DIŞINDAN 21. GOL!
İrfan Can Kahveci, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından attığı gol sayısını 21'e yükseltti.
Tecrübeli futbolcu, bu süreçte ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olarak zirvede yer aldı.
Uzaktan şutlarıyla tanınan İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golle bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.
CEZA SAHASI DIŞINDAN 21. GOL!
İrfan Can Kahveci, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından attığı gol sayısını 21'e yükseltti.
Tecrübeli futbolcu, bu süreçte ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olarak zirvede yer aldı.
Uzaktan şutlarıyla tanınan İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golle bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.
2014-15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu. 💫 İrfan Can Kahveci ⚽️ 21 Gol https://t.co/9wJsQoFSEV
— Sporx (@sporx) October 10, 2026