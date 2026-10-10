Ederson bu sezon çok başka!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'de oynanan Gaziantep, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarındaki performansıyla sarı-lacivertli takımın 3 maçta aldığı 7 puanda önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, son üç iki lig maçında rakiplerine geçit vermedi.
Gaziantep, Eyüpspor ve Rizespor karşılaşmalarında kalesine toplam 15 isabetli şut gelen Ederson, bu şutların tamamında başarılı olarak gol izni vermedi.
KRİTİK ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI
Brezilyalı kaleci, iki mücadelede toplam 15 kurtarış yaparken özellikle rakiplerin net gol fırsatlarında takımını ayakta tuttu. Ederson, son iki maçta 3 kez karşı karşıya pozisyonda rakiplerine gol şansı tanımadı.
Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerde savunmanın arkasında güven veren Ederson, kritik kurtarışlarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
Gaziantep, Eyüpspor ve Rizespor karşılaşmalarında kalesine toplam 15 isabetli şut gelen Ederson, bu şutların tamamında başarılı olarak gol izni vermedi.
KRİTİK ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI
Brezilyalı kaleci, iki mücadelede toplam 15 kurtarış yaparken özellikle rakiplerin net gol fırsatlarında takımını ayakta tuttu. Ederson, son iki maçta 3 kez karşı karşıya pozisyonda rakiplerine gol şansı tanımadı.
Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerde savunmanın arkasında güven veren Ederson, kritik kurtarışlarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.