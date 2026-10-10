Galibiyeti unutanların maçında kazanan yok!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçta çok zorlanan Manchester United, 73. dakikada ilk isabetli şutunda Bryan Mbeumo ile öne geçti.
BENTANCUR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yaptığı hareket sonrası sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
OLD TRAFFORD'DA 90+2'DE SOĞUK DUŞ
10 kişi oynayan Tottenham, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin golüyle 1 puanı kurtardı.
MANU'NUN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI
Ligde 4 haftadır kazanamayan Manchester United'ın puanı 6 oldu.
TOTTENHAM YİNE KAZANAMADI
Bu sezon henüz kazanamayan ve 6. lig maçında 3. kez berabere kalan Tottenham, puanını 3 yaptı.
LİGDE GELECEK HAFTA...
Manchester United, gelecek hafta Leeds United deplasmanına gidecek. Tottenham ise galibiyet hasretini evinde oynayacağı Coventry maçı ile bitirmeye çalışacak.
BENTANCUR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yaptığı hareket sonrası sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
OLD TRAFFORD'DA 90+2'DE SOĞUK DUŞ
10 kişi oynayan Tottenham, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin golüyle 1 puanı kurtardı.
MANU'NUN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI
Ligde 4 haftadır kazanamayan Manchester United'ın puanı 6 oldu.
TOTTENHAM YİNE KAZANAMADI
Bu sezon henüz kazanamayan ve 6. lig maçında 3. kez berabere kalan Tottenham, puanını 3 yaptı.
LİGDE GELECEK HAFTA...
Manchester United, gelecek hafta Leeds United deplasmanına gidecek. Tottenham ise galibiyet hasretini evinde oynayacağı Coventry maçı ile bitirmeye çalışacak.