Suudi Arabistan'da Al Hilal ile Al Ittihad arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin eski golcüsü Youssef En-Nesyri sahneye çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 11. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip Al Ittihad, 22. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle skora denge getirdi.
Marwan Al Sahafi'nin asistinde fileleri havalandıran Faslı yıldız, attığı şık golle takımına beraberliği getirdi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren En-Nesyri'nin Al Hilal karşısında kaydettiği gol dikkat çekti.
İŞTE EN-NESYRI'NİN AL HILAL'E ATTIĞI GOL!
Konuk ekip Al Ittihad, 22. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle skora denge getirdi.
Marwan Al Sahafi'nin asistinde fileleri havalandıran Faslı yıldız, attığı şık golle takımına beraberliği getirdi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren En-Nesyri'nin Al Hilal karşısında kaydettiği gol dikkat çekti.
İŞTE EN-NESYRI'NİN AL HILAL'E ATTIĞI GOL!
Youssef En-Nesyri'den harika depar, müthiş bitiriş!⚽️ https://t.co/w0VnFnHcx1
— Sporx (@sporx) October 10, 2026