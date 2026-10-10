Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleyi Esenler Erokspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Guelor Kanga kaydetti. Kanga, Mikael Okyar'ın asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
İlk yarısı Esenler Erokspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Hikmet Karaman'ın öğrencileri sahadan üç puanla ayrıldı.
EROKSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde eden Esenler Erokspor, puanını 8'e yükseltti.
Olcay Demir yönetimindeki İstanbulspor ise sezonun 6. mağlubiyetini yaşayarak 5 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, 14 Ekim Çarşamba günü Batman Petrolspor'a konuk olacak.
Esenler Erokspor ise 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Guelor Kanga kaydetti. Kanga, Mikael Okyar'ın asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
İlk yarısı Esenler Erokspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Hikmet Karaman'ın öğrencileri sahadan üç puanla ayrıldı.
EROKSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde eden Esenler Erokspor, puanını 8'e yükseltti.
Olcay Demir yönetimindeki İstanbulspor ise sezonun 6. mağlubiyetini yaşayarak 5 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, 14 Ekim Çarşamba günü Batman Petrolspor'a konuk olacak.
Esenler Erokspor ise 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.