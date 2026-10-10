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Asensio kilidi açtı, Fenerbahçe kazandı!

Fenerbahçe, milli ara sonrası Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Asensio kilidi açtı, Fenerbahçe kazandı!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 12. dakikada Marco Asensio kaydetti. İspanyol 10 numara, bu sezon çıktığı 4. Süper Lig maçında 3. kez ağları havalandırmayı başardı.

İrfan Can Kahveci, 84. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oğuz Aydın, 87. dakikada maçın skorunu belirledi.

FENERBAHÇE'DEN RİZE'DE 7 MAÇLIK SERİ

Rizespor'u deplasmanda üst üste 7. kez mağlup eden Fenerbahçe, aynı zamanda son 14 lig maçında 13. kez kazandı. Sarı lacivertliler, puanını 13'e yükseltti.

RİZESPOR TARİHİNDE İLK

Tarihinde ilk kez evinde oynadığı 3 lig maçını da kaybederek lige başlayan Rizespor, 10 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'NİN ZORLU HAFTASI

Fenerbahçe, çarşamba günü Aston Villa deplasmanına gittikten sonra cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor ise gelecek hafta Arca Çorum FK'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK: ASENSIO

İsmail Kartal, son oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Ligdeki son maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli ara dönüşü Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Muric ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, 3 puanı 8 golle aldığı Eyüpspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişikliğe giderek İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine alırken bu oyuncunun yerine Asensio'yu tercih etti. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa ilk 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

MERT HAKAN YANDAŞ MAÇ KADROSUNDA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

RİZESPOR'DA ÜÇ EKSİK

Çaykur Rizespor, maça Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu ve Sowe ilk 11'iyle başladı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı devam eden Khusniddin Alikulov'un yanı sıra Valentin Mihaila ve Dal Varesanovic, maçta forma giyemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio'nun şutunda, Mithat Pala'ya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.
27. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.
29. dakikada Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Asensio'nun ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.
52. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
58. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sow'un pasıyla topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale önündeki Ake kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
62. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala şutunu çekti. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı önleyerek gole izin vermedi.
73. dakikada Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kante, meşin yuvarlağı Greenwood'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Fofana topu kornere çeldi.
78. dakikada Emrecan Bulut'un ortasında topa sahip olan Doicaru'nun şutunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
83. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor savunmasının ileriye oynamak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın pasında meşin yuvarlağı kontrol eden İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.
87. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lukaku'nun pasında Oğuz Aydın'ın ceza alanına girdikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak filelere gitti.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Borrelli), Mebude (Dk. 72 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Can Bozdoğan), Ahmed Kutucu (Dk. 66 Doicaru), Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 88 İsmail Yüksek), Greenwood (Dk. 80 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 59 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Oppong), Muric (Dk. 80 Lukaku)
Goller: Dk. 12 Asensio, Dk. 83 İrfan Can Kahveci, Dk. 87 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

 

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