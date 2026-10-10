A Milli Takım için Arda Turan iddiası: Shakhtar Donetsk bırakmıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Yeni teknik direktör için ise önceliğin yerliden yana olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Turan için ilk teması kurdu.
Ancak Shakhtar Donetsk hemen geri dönüş yaparak Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığını iletti. Görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.
İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON YAPTI
Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Arda Turan, 2023 yılında Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 2023-24 sezonunda eflatunsarılı ekibi 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştırıp Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te ise Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Başarılı sonuçlarıyla ekibini şampiyon yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne dahil etti. Bu sezon 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda. Devler Ligi'nde de ilk karşılaşmada PSV ile berabere kaldı. 39 yaşındaki teknik adamın kontratı Haziran 2027'de sona erecek.
Ancak Shakhtar Donetsk hemen geri dönüş yaparak Arda Turan'ı bırakmaya sıcak bakmadığını iletti. Görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.
İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON YAPTI
Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Arda Turan, 2023 yılında Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 2023-24 sezonunda eflatunsarılı ekibi 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştırıp Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te ise Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Başarılı sonuçlarıyla ekibini şampiyon yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne dahil etti. Bu sezon 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda. Devler Ligi'nde de ilk karşılaşmada PSV ile berabere kaldı. 39 yaşındaki teknik adamın kontratı Haziran 2027'de sona erecek.