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Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sini tamamlayamadı

MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı mekanik sorun ndeniyle yarışı tamamlayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 13:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sini tamamlayamadı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Endonezya Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun 17. yarışı, Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Marco Bezzecchi, 40 dakika 46.582 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 5. galibiyetini elde etti.

SuperFile Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, liderin 4.260 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 6.890 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yaşadığı mekanik sorun ndeniyle yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, 25 Ekim'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 355

2. Marc Marquez (İspanya): 353

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 309

4. Ai Ogura (Japonya): 259

5. Pedro Acosta (İspanya): 258

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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