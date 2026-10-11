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Kocaelispor'da Recep Durul'dan sert VAR tepkisi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek penaltı ve kırmızı kart uygulamalarının renklere göre değiştiğini savundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 22:22
Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da Recep Durul'dan sert VAR tepkisi
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün aktardığı bilgileri göre hakem kararları ve VAR uygulamasına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Durul, Türk futbolunda çifte standart olduğunu öne sürerek adalet çağrısı yaptı.

"PENALTI VE KIRMIZI KART RENKLERE GÖRE DEĞİŞMİŞ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VAR sistemini eleştiren Recep Durul, "Bu VAR, niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar… Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş." ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI ALANIN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Takımının mücadelesinden dolayı futbolcuları ve taraftarları tebrik eden Durul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelen dolayısıyla takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum.

Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız. Ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz."

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