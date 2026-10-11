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Safiye Temizdemir'den altın madalya!

Milli atıcı Safiye Temizdemir, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 18:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Safiye Temizdemir'den altın madalya!
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Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Safiye, altın madalya elde etti.

Trap solo genç kadınlar kategorisinde mücadele eden milli atıcı Nisa Nur Aydemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

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