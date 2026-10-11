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Crystal Palace'tan sahasında galibiyet!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Crystal Palace, Premier Lig'de sahasında Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 18:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'tan sahasında galibiyet!
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Crystal Palace, Selhurst Park'taki maçı 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nottingham Forest, Dan Ndoye'un 3. dakikada attığı golle Crystal Palace deplasmanında 1-0 öne geçti.

Crystal Palace, 41. dakikada Daichi Kamada ve 45. dakikada Jefferson Lerma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Ev sahibi Crystal Palace, 59. dakikada Yeremi Pino ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Crystal Palace, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de 7 puana yükseldi. Nottingham Forest, 5 puanda kaldı.

Crystal Palace, ligin bir sonraki haftasında Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Nottingham Forest, sahasında Arsenal'i konuk edecek.

 

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