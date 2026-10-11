İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Crystal Palace, Selhurst Park'taki maçı 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nottingham Forest, Dan Ndoye'un 3. dakikada attığı golle Crystal Palace deplasmanında 1-0 öne geçti.
Crystal Palace, 41. dakikada Daichi Kamada ve 45. dakikada Jefferson Lerma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Ev sahibi Crystal Palace, 59. dakikada Yeremi Pino ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Crystal Palace, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de 7 puana yükseldi. Nottingham Forest, 5 puanda kaldı.
Crystal Palace, ligin bir sonraki haftasında Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Nottingham Forest, sahasında Arsenal'i konuk edecek.
Crystal Palace, 41. dakikada Daichi Kamada ve 45. dakikada Jefferson Lerma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Ev sahibi Crystal Palace, 59. dakikada Yeremi Pino ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Crystal Palace, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de 7 puana yükseldi. Nottingham Forest, 5 puanda kaldı.
Crystal Palace, ligin bir sonraki haftasında Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Nottingham Forest, sahasında Arsenal'i konuk edecek.