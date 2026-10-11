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Bologna'dan ligde ilk galibiyet!

İtalya Serie A'da Bologna, Lecce'yi deplasmanda 2-1 mağup etti ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 18:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bologna'dan ligde ilk galibiyet!
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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Bologna, Lecce ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bologna, maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bologna, 17. dakikada Riccardo Orsolini ile 1-0 öne geçti. Lecce, bu gole 64. dakikada Amar Ahmed ile yanıt verdi ve durum 1-1 oldu. Bologna, Jay Enem'in 75. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Bologna, bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti ve 5 puana yükseldi. Lecce, 6 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Bologna, sahasında Inter'i ağırlayacak. Lecce, Udinese deplasmanına gidecek.

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