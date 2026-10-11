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Acun Ilıcalı'nın takımlarından çifte başarı!

Acun Ilıcalı'nın takımları Hull City ve Maribor, aldıkları sonuçlarla dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'nın takımlarından çifte başarı!
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Acun Ilıcalı'nın takımları Hull City ve Maribor, dikkat çeken sonuçlar almaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'de Hull City, sahasında yenilmezlik serisini sürdürerek taraftarlarına güven vermeye devam ediyor.

Hull City, bu hafta sahasında Everton ile 2-2 berabere kaldı. Premer Lig'de mücadele eden İngiliz ekibi, kendi sahasındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hull City, bu sezon ligde sahasında oynadığı 3 maçı da kaybetmedi.

Slovenya'da ise NK Maribor fırtınası esiyor! Maribor, bu hafta Brinje'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu hafta da sahadan galibiyetle ayrılan Maribor, ligdeki liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımları arasında yer alan iki takım da kendi liglerinde iddialı performanslarıyla öne çıkıyor. İngiltere'de Hull City, Slovenya'da NK Maribor…

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