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Sualtı Milli Takımı'ndan 5 madalya!

Sualtı Sporları Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Endonezya'da 2 dünya şampiyonluğu kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sualtı Milli Takımı'ndan 5 madalya!
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Endonezya'da düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular; 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nı 2 dünya şampiyonluğu, 1 ikincilik ve 2 üçüncülükle tamamladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından gerçekleştirilen organizasyona 19 ülkeden 80 sporcu katıldı.

Türkiye'yi fotoğraf dalında Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan'ın yanı sıra Hakan Başar ve dalış eşi Ersin Tohumat, video dalında ise Erkan Balk ve dalış eşi Efe Akçakayalıoğlu, Sinan Eruçar ve dalış eşi Ömer Çelik temsil etti.

Şampiyonada video dalı yaratıcı kategorisinde Erkan Balk-Efe Akçakayalıoğlu, dünya şampiyonluğuna ulaştı. Video dalı tema kategorisinde Sinan Eruçar-Ömer Çelik gümüş madalya kazandı.

Fotoğraf dalı akıllı cihaz kategorisinde ise Can Türktan-Çağatay Arıcan bronz madalyanın sahibi oldu.

Mille takım, video dalı genel klasmanında da dünya şampiyonluğunu elde ederken fotoğraf dalı genel klasmanında dünya üçüncülüğünü kazandı.

 

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