Singapur Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen!

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı olan Singapur Grand Prix'si tamamlandı.
Singapur'da gerçekleştirilen yarışı Max Verstappen ilk sırada bitirerek galibiyetin sahibi oldu.
PODYUMDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU
Max Verstappen'in kazandığı yarışta Charles Leclerc ikinci sırayı alırken Kimi Antonelli üçüncü oldu.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Singapur'da gerçekleştirilen yarışı Max Verstappen ilk sırada bitirerek galibiyetin sahibi oldu.
PODYUMDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU
Max Verstappen'in kazandığı yarışta Charles Leclerc ikinci sırayı alırken Kimi Antonelli üçüncü oldu.
DETAYLAR BİRAZDAN...