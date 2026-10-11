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Singapur Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Singapur Grand Prix'sinde zafere Max Verstappen ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Singapur Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen!
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Singapur'da gerçekleştirilen yarışı Max Verstappen ilk sırada bitirerek galibiyetin sahibi oldu.

PODYUMDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Max Verstappen'in kazandığı yarışta Charles Leclerc ikinci sırayı alırken Kimi Antonelli üçüncü oldu.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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