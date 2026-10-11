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Manchester City, Anfield'da Liverpool'u devirdi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Liverpool'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, ligde bu sezon 6'da 6 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 20:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Anfield'da Liverpool'u devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu! Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırladı. Manchester City, Anfield'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool ile Manchester City arasındaki maçın ilk yarısında gol çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 ile gitti.

KIRILMA ANI KIRMIZI!

Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch, 62. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kırmızı kart adeta maçın kırılma noktası oldu.



CITY'DEN ARKA ARKAYA GOLLER!

Manchester City, 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. Norveçli golcü, bu sezon ligde 6 maçta 6 gole ulaştı.

Konuk ekip Manchester City, 1-0'ın ardından hız kesmedi. Enzo Maresca'nın ekibi, 68. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle Liverpool deplasmanında durumu 2-0 yaptı.

Manchester City, 78. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle Liverpool'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 maçta 18 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Manchester City, ligin gelecek haftasında sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına konuk olacak.

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