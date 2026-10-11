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Yıldız boksörlerden Avrupa'da 6 madalya!

Milli sporcular, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 18:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yıldız boksörlerden Avrupa'da 6 madalya!
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Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı 2'si altın olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Budva kentindeki organizasyonda milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Ay-yıldızlı boksörlerden kadınlarda Ada Eybey (66 kilo) ile Masal Ece Buruk (75 kilo) altın madalya elde ederken Saliha Ceylin Pehlivan (46 kilo) gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Sudem Temuçin (54 kilo) ve Sudenur Yalgettekin (63 kilo) ile erkeklerde Deniz Bekiz (52 kilo) ise şampiyonada bronz madalya kazandı.

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