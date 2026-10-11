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Fatih Karagümrük ile Muğlaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 18:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük ile Muğlaspor yenişemedi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Muğlaspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekibin golünü Emre Akbaba kaydederken Muğlaspor'un golü Mamady Diarra'dan geldi.

KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşun ardından Cenk Tosun'un iki şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Onogo'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Çağtay Kurukalıp'ın sol kanattan yaptığı ortada Emre Akbaba, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Konuk ekip Muğlaspor, 44. dakikada beraberliği yakaladı. Yasin Uzunoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Mamady Diarra'nın şutu, Anıl Yiğit Çınar'a da çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

KIRMIZI KART VE KAÇAN PENALTI!

İkinci yarının 49. dakikasında Muğlaspor'da Ahmet Engin'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Silvestri gole izin vermedi.

53. dakikada Mamady Diarra, ceza sahasında Çağtay Kurukalıp'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterirken Çağtay Kurukalıp'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

57. dakikada penaltı atışını kullanan Poyraz Efe Yıldırım'ın sağ alt köşeye gönderdiği topu kaleci Silvestri kornere çeldi.

CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI

Fatih Karagümrük, 72. dakikada gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın kullandığı kornerin ardından ceza sahasında topu önünde bulan Cenk Tosun'un şutu üst direkten döndü.

Aynı dakikada Muğlaspor'da Camaj'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

76. dakikada ise Barış Kalaycı'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Fatih Karagümrük ile Muğlaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

KARAGÜMRÜK 13 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, puanını 13'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Muğlaspor ise 11 puanla 12. sırada kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Mardin FK ile karşılaşacak. Muğlaspor ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

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