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Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u devirdi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u devirdi
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Janset Erkul)

Nilüfer Belediyespor Eker: Ecenur Aksoy, Bedart, Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Pehlivan, Gorecka (Merve İzbilir, Ramos, Öykü Saruhan, Zeynep Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-15, 17-25, 25-20

Süre: 119 dakika (34, 27, 28, 30)

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