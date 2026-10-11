Beşiktaş'ta Leandro Trossard müjdesi

Beşiktaş'ta Kocaelispor karşılaşması öncesinde Leandro Trossard'dan sevindiren haber geldi. Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, milli arada tamamen iyileşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edilen 31 yaşındaki oyuncu, Amedspor ve Marsilya mücadelelerinde görev yapamamıştı.
TROSSARD İLK 11'E DÖNÜYOR
Sakatlığını atlatan Trossard, Belçika Milli Takımı'nın Türkiye ve Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında sonradan oyuna girerek süre aldı.
Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmada ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Sol kanatta görev yapacak Trossard'ın dönüşüyle birlikte siyah-beyazlıların hücum hattındaki seçenekleri de artacak.
BEŞİKTAŞ'TA GOL VE ASİST KATKISI
Leandro Trossard, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide takımının ilk golünün asistini yapmıştı.
Belçikalı futbolcu, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmişti.
TROSSARD İLK 11'E DÖNÜYOR
Sakatlığını atlatan Trossard, Belçika Milli Takımı'nın Türkiye ve Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında sonradan oyuna girerek süre aldı.
Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmada ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Sol kanatta görev yapacak Trossard'ın dönüşüyle birlikte siyah-beyazlıların hücum hattındaki seçenekleri de artacak.
BEŞİKTAŞ'TA GOL VE ASİST KATKISI
Leandro Trossard, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide takımının ilk golünün asistini yapmıştı.
Belçikalı futbolcu, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmişti.