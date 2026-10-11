Beşiktaş'ta Italiano'nun yüzü gülüyor

Beşiktaş'ta milli aranın ardından gözler Kocaelispor karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın takıma dönmesi, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu memnun etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli ara boyunca 16 futbolcusunu milli takımlara gönderen Beşiktaş, çalışmalarını dar bir kadroyla sürdürürken altyapıdan genç isimlere de antrenmanlarda şans verdi.
VLAHOVIC TAMAMEN İYİLEŞTİ
Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan ve bu nedenle Sırbistan Milli Takımı'na katılamayan Dusan Vlahovic, yaklaşık iki haftalık tedavi sürecinin ardından takıma döndü.
Son dört gündür takım arkadaşlarıyla birlikte çalışan 26 yaşındaki golcünün antrenman performansı, teknik heyetin beğenisini kazandı.
Sırp futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
TROSSARD DA İLK 11'E DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan bir diğer isim Leandro Trossard oldu.
Topuk kemiğindeki ödem nedeniyle Marsilya ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, milli takım kampında tedavisini sürdürdü.
Belçika'nın Türkiye ve Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında toplam 18 dakika süre alan Trossard, milli takım dönüşünde Beşiktaş'la antrenmanlara başladı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, deneyimli futbolcuyu Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.
ITALIANO'NUN ELİ GÜÇLENDİ
Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın sakatlıklarını geride bırakmasıyla birlikte Beşiktaş'ın hücum hattındaki alternatifleri arttı.
İtalyan teknik adam, Süper Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak karşılaşmalarda iki futbolcunun performansından yararlanmayı hedefliyor.
VLAHOVIC TAMAMEN İYİLEŞTİ
Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan ve bu nedenle Sırbistan Milli Takımı'na katılamayan Dusan Vlahovic, yaklaşık iki haftalık tedavi sürecinin ardından takıma döndü.
Son dört gündür takım arkadaşlarıyla birlikte çalışan 26 yaşındaki golcünün antrenman performansı, teknik heyetin beğenisini kazandı.
Sırp futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
TROSSARD DA İLK 11'E DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan bir diğer isim Leandro Trossard oldu.
Topuk kemiğindeki ödem nedeniyle Marsilya ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, milli takım kampında tedavisini sürdürdü.
Belçika'nın Türkiye ve Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında toplam 18 dakika süre alan Trossard, milli takım dönüşünde Beşiktaş'la antrenmanlara başladı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, deneyimli futbolcuyu Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.
ITALIANO'NUN ELİ GÜÇLENDİ
Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın sakatlıklarını geride bırakmasıyla birlikte Beşiktaş'ın hücum hattındaki alternatifleri arttı.
İtalyan teknik adam, Süper Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak karşılaşmalarda iki futbolcunun performansından yararlanmayı hedefliyor.