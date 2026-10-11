Bugün
19:00
Beşiktaş
Kocaelispor
CANLI
5'
Konyaspor
0
Başakşehir
0
Bugün
16:00
Gaziantep FK
Arca Çorum
Bugün
16:00
Karagümrük
Muğlaspor
Bugün
19:00
Bursaspor
Mardin 1969 Spor
Bugün
16:00
C.Palace
N. Forest
Bugün
16:00
Hull City
Everton
Bugün
18:30
Liverpool
M.City
Bugün
19:30
Real Betis
Osasuna
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
2'
Como
0
Roma
0
Bugün
19:00
Sassuolo
AC Milan
Bugün
21:45
Cagliari
Juventus
Bugün
21:45
Troyes
Marsilya

Beşiktaş'ta Italiano'nun yüzü gülüyor

Beşiktaş'ta Kocaelispor karşılaşması öncesinde Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'dan sevindirici haber geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 11:28
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'nun yüzü gülüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta milli aranın ardından gözler Kocaelispor karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın takıma dönmesi, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu memnun etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli ara boyunca 16 futbolcusunu milli takımlara gönderen Beşiktaş, çalışmalarını dar bir kadroyla sürdürürken altyapıdan genç isimlere de antrenmanlarda şans verdi.

VLAHOVIC TAMAMEN İYİLEŞTİ

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan ve bu nedenle Sırbistan Milli Takımı'na katılamayan Dusan Vlahovic, yaklaşık iki haftalık tedavi sürecinin ardından takıma döndü.

Son dört gündür takım arkadaşlarıyla birlikte çalışan 26 yaşındaki golcünün antrenman performansı, teknik heyetin beğenisini kazandı.

Sırp futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

TROSSARD DA İLK 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan bir diğer isim Leandro Trossard oldu.

Topuk kemiğindeki ödem nedeniyle Marsilya ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, milli takım kampında tedavisini sürdürdü.

Belçika'nın Türkiye ve Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında toplam 18 dakika süre alan Trossard, milli takım dönüşünde Beşiktaş'la antrenmanlara başladı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, deneyimli futbolcuyu Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.

ITALIANO'NUN ELİ GÜÇLENDİ

Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın sakatlıklarını geride bırakmasıyla birlikte Beşiktaş'ın hücum hattındaki alternatifleri arttı.

İtalyan teknik adam, Süper Lig ve Avrupa'da peş peşe oynanacak karşılaşmalarda iki futbolcunun performansından yararlanmayı hedefliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.