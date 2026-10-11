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Trabzonspor Basketbol, Bandırma'yı zor geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor Basketbol, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 15:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Basketbol, Bandırma'yı zor geçti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor Basketbol ile Pizzabulls Bordo Bandırma karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 83-80 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, soyunma odasına 49-39'luk skorla gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Pizzabulls Bordo Bandırma karşısında Trabzonspor, son periyoda 68-66 üstün girdi.

Son çeyrekte skor avantajını korumayı başaran Trabzonspor Basketbol, karşılaşmadan 83-80 galip ayrıldı.

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