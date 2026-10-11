Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor Basketbol ile Pizzabulls Bordo Bandırma karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 83-80 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.
TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.
İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, soyunma odasına 49-39'luk skorla gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Pizzabulls Bordo Bandırma karşısında Trabzonspor, son periyoda 68-66 üstün girdi.
Son çeyrekte skor avantajını korumayı başaran Trabzonspor Basketbol, karşılaşmadan 83-80 galip ayrıldı.
TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.
İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, soyunma odasına 49-39'luk skorla gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Pizzabulls Bordo Bandırma karşısında Trabzonspor, son periyoda 68-66 üstün girdi.
Son çeyrekte skor avantajını korumayı başaran Trabzonspor Basketbol, karşılaşmadan 83-80 galip ayrıldı.