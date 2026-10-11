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Ederson, Manchester City günlerine döndü!

Geçen sezonu hazin bir şekilde kapatan Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson, bu sezon bir başka. Rize'de kalesinde devleşen sambacı, son 2 maçta 11 isabetli şutta geçit vermedi

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 10:36
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Ederson, Manchester City günlerine döndü!
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Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson, Manchester City'deki günlerine geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonun sonlarında yaptığı hatalarla hayal kırıklığı yaşatan Brezilyalı yıldız, bu sezon performansını yükseltti.

Rize'ye karşı önemli kurtarışlar yapan Ederson, son 2 resmi maçta toplam 11 isabetli şutta rakiplerine gol izin vermedi.

Başarılı eldiven, karşı karşıya 3 pozisyonda da kurtarışlarıyla başarılıydı.

Hafta içinde taraftarın imza günündeki ilgisiyle birlikte Ederson'un moral ve motivasyonu zirvede. 

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