Ederson, Manchester City günlerine döndü!

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson, Manchester City'deki günlerine geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonun sonlarında yaptığı hatalarla hayal kırıklığı yaşatan Brezilyalı yıldız, bu sezon performansını yükseltti.
Rize'ye karşı önemli kurtarışlar yapan Ederson, son 2 resmi maçta toplam 11 isabetli şutta rakiplerine gol izin vermedi.
Başarılı eldiven, karşı karşıya 3 pozisyonda da kurtarışlarıyla başarılıydı.
Hafta içinde taraftarın imza günündeki ilgisiyle birlikte Ederson'un moral ve motivasyonu zirvede.
Rize'ye karşı önemli kurtarışlar yapan Ederson, son 2 resmi maçta toplam 11 isabetli şutta rakiplerine gol izin vermedi.
Başarılı eldiven, karşı karşıya 3 pozisyonda da kurtarışlarıyla başarılıydı.
Hafta içinde taraftarın imza günündeki ilgisiyle birlikte Ederson'un moral ve motivasyonu zirvede.