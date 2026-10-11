Rick van Drongelen'den Galatasaray itirafı!

Samsunspor'dan yaz transfer döneminde 5 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olan Rick van Drongelen, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferden övgüyle bahsetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE De Broski's kanalına konuşan Hollandalı savunma oyuncusu, Galatasaray taraftarlarının tribündeki desteğinin kendisini etkilediğini söyledi.
Van Drongelen, "Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı. Çok gürültülüler ve çok fanatikler. Yani güzel bir atmosferdi oynamak için." ifadelerini kullandı.
Van Drongelen, "Şu ana kadar gördüğüm en çılgın taraftarlar Galatasaray taraftarlarıydı. Çok gürültülüler ve çok fanatikler. Yani güzel bir atmosferdi oynamak için." ifadelerini kullandı.