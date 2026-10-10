Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Manisa FK, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Kayserispor, 3-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekip, 38. dakikada Benhur Keser'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Kayserispor, 52. dakikada Daniel Moreno'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Manisa FK, 54. dakikada Atakan Çankaya'nın kaydettiği golle farkı bire indirdi.
SON DAKİKALARDA BÜYÜK HEYECAN
Konuk ekip, 87. dakikada Cheikne Sylla'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Kayserispor, 90. dakikada Murat Cem Akpınar'ın attığı golle yeniden öne geçti.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Manisa FK'de Cheikne Sylla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
KAYSERİSPOR 22 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti.
Üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Manisa FK ise 9 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Manisa FK ise 15 Ekim Perşembe günü sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek.
İkinci yarıya da etkili başlayan Kayserispor, 52. dakikada Daniel Moreno'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Manisa FK, 54. dakikada Atakan Çankaya'nın kaydettiği golle farkı bire indirdi.
SON DAKİKALARDA BÜYÜK HEYECAN
Konuk ekip, 87. dakikada Cheikne Sylla'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Kayserispor, 90. dakikada Murat Cem Akpınar'ın attığı golle yeniden öne geçti.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Manisa FK'de Cheikne Sylla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
KAYSERİSPOR 22 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti.
Üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Manisa FK ise 9 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Manisa FK ise 15 Ekim Perşembe günü sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek.