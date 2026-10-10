Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuncun ardından Alanyaspor 12, Erzurumspor 8 puana yükseldi.
Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında, savunmanın arkasına atılan topla buluşan Baiye'nin şutunda, kaleci Victor iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ruan'ın çaprazdan şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
32. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Hadergjonaj, ceza sahası içine ortasını yaptı. İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Erzurumspor FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta, Cardoso'nun ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Alanyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
66. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Rodriguez'in sert şutunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı önledi. Dönen topa vuran Eren Tozlu'nun şutunda, Aliti meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arda Usluoğlu'nun kafasından seken topla çaprazda buluşan Ruan'ın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+9. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Makouta, müsait pozisyonda topu üstten dışarı attı.
Karşılaşma, golsüz sona erdi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 83 Bedirhan Özyurt), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya (Dk. 58 Meschack), Hwang (Dk. 58 Fernandes-Dk. 63 Hagi), Cedric (Dk. 58 Arda Usluoğlu)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodriguez (Dk. 83 Sefa Akgün), Owusu, Baiye, Cardoso (Dk. 78 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 83 Diabate)
Sarı kartlar: Dk. 29 Eren Tozlu, Dk. 44 Orhan Ovacıklı, Dk. 62 Gerxhaliu (Erzurumspor FK), Dk. 63 Meschack, Dk. 86 Hadergjonaj, Dk. 90+6 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)
Bu sonuncun ardından Alanyaspor 12, Erzurumspor 8 puana yükseldi.
Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında, savunmanın arkasına atılan topla buluşan Baiye'nin şutunda, kaleci Victor iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ruan'ın çaprazdan şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
32. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Hadergjonaj, ceza sahası içine ortasını yaptı. İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Erzurumspor FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta, Cardoso'nun ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Alanyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
66. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Rodriguez'in sert şutunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı önledi. Dönen topa vuran Eren Tozlu'nun şutunda, Aliti meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arda Usluoğlu'nun kafasından seken topla çaprazda buluşan Ruan'ın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+9. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Makouta, müsait pozisyonda topu üstten dışarı attı.
Karşılaşma, golsüz sona erdi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 83 Bedirhan Özyurt), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya (Dk. 58 Meschack), Hwang (Dk. 58 Fernandes-Dk. 63 Hagi), Cedric (Dk. 58 Arda Usluoğlu)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodriguez (Dk. 83 Sefa Akgün), Owusu, Baiye, Cardoso (Dk. 78 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 83 Diabate)
Sarı kartlar: Dk. 29 Eren Tozlu, Dk. 44 Orhan Ovacıklı, Dk. 62 Gerxhaliu (Erzurumspor FK), Dk. 63 Meschack, Dk. 86 Hadergjonaj, Dk. 90+6 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)