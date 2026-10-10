Hakan golle döndü, Inter rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Petar Sucic, 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 31. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Inter, puanını 16'ya yükseltti ve Roma ile sürdürdüğü zirve yarışına devam etti. Parma ise 4 puanda kaldı.
Inter, gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Parma ise evinde Torino'yu konuk edecek.
Inter, puanını 16'ya yükseltti ve Roma ile sürdürdüğü zirve yarışına devam etti. Parma ise 4 puanda kaldı.
Inter, gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Parma ise evinde Torino'yu konuk edecek.