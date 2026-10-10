Biotekno Körfez Basket, tek sayı farkla kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Biotekno Körfez Basket, deplamanda Aliağa Petkimspor'u 91-90 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: ENKA
Hakemler: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Aliağa Petkimspor: Thomas 26, Cook 23, Abmas 10, Yiğit Onan 17, Pasecniks 3, Horton, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 1, Uthoff 2, Thomas Akyazılı, Hanlan 8
Biotekno Körfez Basket: Buie 16, Davis 14, Altan Çamoğlu 2, Cluff 23, Reese 8, Mert Akay, Berk Can Akın, Mitchell 13, Danusevicius 13, Barna 2
1. Periyot: 20-26
Devre: 38-40
3. Periyot: 69-59
Hakemler: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Aliağa Petkimspor: Thomas 26, Cook 23, Abmas 10, Yiğit Onan 17, Pasecniks 3, Horton, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 1, Uthoff 2, Thomas Akyazılı, Hanlan 8
Biotekno Körfez Basket: Buie 16, Davis 14, Altan Çamoğlu 2, Cluff 23, Reese 8, Mert Akay, Berk Can Akın, Mitchell 13, Danusevicius 13, Barna 2
1. Periyot: 20-26
Devre: 38-40
3. Periyot: 69-59