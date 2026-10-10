Yiğit Yılmazer: ' Sorumluluk almamız lazım!'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 yenilen Boluspor'un antrenörü Yiğit Yılmazer, "Gol atabilmek için daha yaratıcı olmaya ve sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Bunun da farkındayız." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yılmazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak 90 dakika boyunca maçın içinde kalarak sonucu lehlerine çevirmek adına birçok fırsat yaratmaya çalıştıklarını söyledi.
Karşılaşma boyunca ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yılmazer, "Bu anlamda 90 dakika boyunca da maçı her an çevirebilecek görüntüyü verdiğimizi düşünüyoruz. Ancak saha içerisinde parselizasyonu daha iyi yapmamız gerekiyor. İkinci toplara daha yakın kalmamız gerekiyor. Orta sahada, özellikle ikinci bölgede biraz daha sertliği arttırmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Gol atabilmek için daha yaratıcı olmaya ve sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Bunun da farkındayız." şeklinde konuştu.
Yılmazer, 3 haftalık milli arada daha çok karşılayan ve defans yapan taraf değil de hem hücumu ve hem defansı hem de savunmayı birlikte yapabilen bir takım olmak için çalıştıklarını kaydetti.
Bugün de bu anlamda iyi bir mesaj verdiklerini ifade eden Yılmazer, "Önümüzde çok kısa zamanda birçok maç var. Arka arkaya Ümraniye ve Iğdır maçlarını oynayacağız. Bu maçlar bizim için çok kritik. Bu maçlarda puan ve puanlar alarak Boluspor halkını, seyircimizi sevindirmek istiyoruz. Tüm mücadelemiz bunun için olacak." dedi.
Karşılaşma boyunca ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yılmazer, "Bu anlamda 90 dakika boyunca da maçı her an çevirebilecek görüntüyü verdiğimizi düşünüyoruz. Ancak saha içerisinde parselizasyonu daha iyi yapmamız gerekiyor. İkinci toplara daha yakın kalmamız gerekiyor. Orta sahada, özellikle ikinci bölgede biraz daha sertliği arttırmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Gol atabilmek için daha yaratıcı olmaya ve sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Bunun da farkındayız." şeklinde konuştu.
Yılmazer, 3 haftalık milli arada daha çok karşılayan ve defans yapan taraf değil de hem hücumu ve hem defansı hem de savunmayı birlikte yapabilen bir takım olmak için çalıştıklarını kaydetti.
Bugün de bu anlamda iyi bir mesaj verdiklerini ifade eden Yılmazer, "Önümüzde çok kısa zamanda birçok maç var. Arka arkaya Ümraniye ve Iğdır maçlarını oynayacağız. Bu maçlar bizim için çok kritik. Bu maçlarda puan ve puanlar alarak Boluspor halkını, seyircimizi sevindirmek istiyoruz. Tüm mücadelemiz bunun için olacak." dedi.