Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde haftanın maç programı şöyle:
11 Ekim Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Türk Hava Yolları (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Zerenspor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı HDI Sigorta)
16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank (TVF Atatürk Voleybol)
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Muradiye)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)
11 Ekim Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Türk Hava Yolları (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Zerenspor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı HDI Sigorta)
16.00 Göztepe Yuppo-VakıfBank (TVF Atatürk Voleybol)
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Muradiye)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)