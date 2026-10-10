Beşiktaş'tan Mavropanos hamlesi: Eduard Graf canlı izledi!

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer gündemine İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Konstantinos Mavropanos girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın, 28 yaşındaki Yunan savunmacıyı Almanya ile Yunanistan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında tribünden takip ettiği belirtildi.
OCAK AYINDA TEKLİF YAPILACAK
Siyah-beyazlı yönetimin, Mavropanos'u ara transfer dönemi için hazırlanan listeye eklediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla ocak ayında West Ham United'a teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.
9 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Konstantinos Mavropanos, bu sezon West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yaptı.
Yunan stoper, söz konusu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
West Ham United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mavropanos'un piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
1,94 metre boyundaki savunmacı, Yunanistan Milli Takımı formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun bonservisi için kariyeri boyunca toplam 26 milyon euro ödendiği belirtildi.
OCAK AYINDA TEKLİF YAPILACAK
Siyah-beyazlı yönetimin, Mavropanos'u ara transfer dönemi için hazırlanan listeye eklediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla ocak ayında West Ham United'a teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.
9 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Konstantinos Mavropanos, bu sezon West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev yaptı.
Yunan stoper, söz konusu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
West Ham United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mavropanos'un piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
1,94 metre boyundaki savunmacı, Yunanistan Milli Takımı formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun bonservisi için kariyeri boyunca toplam 26 milyon euro ödendiği belirtildi.