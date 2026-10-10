Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Parma'ya kiraladığı Diego Carlos hakkında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar Parma'ya kiraladığı Brezilyalı savunmacının, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama tarafından takip edildiği öne sürüldü.
VASCO DA GAMA YENİDEN DEVREDE
Yaz transfer döneminde de Diego Carlos ile ilgilenen Vasco da Gama, 33 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştirememişti.
Brezilya temsilcisinin, tecrübeli stoperi takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
PARMA'DA 3 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Parma'ya kiralanan Diego Carlos, bu sezon İtalyan ekibinde 3 karşılaşmada forma giydi.
VASCO DA GAMA YENİDEN DEVREDE
Yaz transfer döneminde de Diego Carlos ile ilgilenen Vasco da Gama, 33 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştirememişti.
Brezilya temsilcisinin, tecrübeli stoperi takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
PARMA'DA 3 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Parma'ya kiralanan Diego Carlos, bu sezon İtalyan ekibinde 3 karşılaşmada forma giydi.