İrfan Saraloğlu'ndan kırmızı kart ve hakem tepkisi!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, ligdeki Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saraloğlu, "Kırmızı kart olayı... Halil Umut Meler verdi ama öncesinde faul var, net faul! Yeterli derecede itilmediği.. birileri yardım mı edecek daha hızlı itsinler diye. Abdülkerim'in dengesi bozuluyor ve top rakibe geliyor. Lucas Torreira müdahale ediyor ve kart görüyor." dedi.
Sarı-kırmızılı antrenör, "Değerli bir futbol hakemi ancak isteksizdi biraz... Saniyeleri sayarken de çok daha yavaş saydı. Sürekli 4. hakemi ikaz etmek zorunda kaldık. Topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu kural oyunun akıcı olması için kondu, antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyor. Hakemler de uygulatmak zorunda değil mi? Yanlış mıyım? Çok isteksizdi, bir ağabeyi olarak söylüyorum. Top oyundayken pozisyon buluyoruz, oyunun temposunun düşmesi aleyhimize oluyor. Bunu bütün rakipler biliyor. Hakemlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.
İrfan Saraloğlu, sözlerine, "Hakemlere başarılar diliyorum. Aslında onlara geçmiş olsun demek lazım. İnşallah doğru neticeler alınır. Türk futbolu hakemlerle önemli... İnşallah hem ülke futbolu gelişir, hem de dünya futbolunda yerimiz olur. Hakemlerin de bunda rolü olsun." diye devam etti.
İrfan Saraloğlu, sakatlıktan dönen ve Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen sakatlıktan yeni çıktı, milli takımdan yeni gelen oyuncular var. Onları korumak zorunda kaldık, idareli kullanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.
Sarı-kırmızılı antrenör, "Değerli bir futbol hakemi ancak isteksizdi biraz... Saniyeleri sayarken de çok daha yavaş saydı. Sürekli 4. hakemi ikaz etmek zorunda kaldık. Topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu kural oyunun akıcı olması için kondu, antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyor. Hakemler de uygulatmak zorunda değil mi? Yanlış mıyım? Çok isteksizdi, bir ağabeyi olarak söylüyorum. Top oyundayken pozisyon buluyoruz, oyunun temposunun düşmesi aleyhimize oluyor. Bunu bütün rakipler biliyor. Hakemlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.
İrfan Saraloğlu, sözlerine, "Hakemlere başarılar diliyorum. Aslında onlara geçmiş olsun demek lazım. İnşallah doğru neticeler alınır. Türk futbolu hakemlerle önemli... İnşallah hem ülke futbolu gelişir, hem de dünya futbolunda yerimiz olur. Hakemlerin de bunda rolü olsun." diye devam etti.
İrfan Saraloğlu, sakatlıktan dönen ve Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen sakatlıktan yeni çıktı, milli takımdan yeni gelen oyuncular var. Onları korumak zorunda kaldık, idareli kullanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.