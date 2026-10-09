Bugün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Werder Bremen
2
Bugün
BİTTİ
Malaga
1
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Lens
2
Lyon
1

İrfan Saraloğlu'ndan kırmızı kart ve hakem tepkisi!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, ligdeki Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 22:43 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 22:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Saraloğlu'ndan kırmızı kart ve hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, ligdeki Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Saraloğlu, "Kırmızı kart olayı... Halil Umut Meler verdi ama öncesinde faul var, net faul! Yeterli derecede itilmediği.. birileri yardım mı edecek daha hızlı itsinler diye. Abdülkerim'in dengesi bozuluyor ve top rakibe geliyor. Lucas Torreira müdahale ediyor ve kart görüyor." dedi.

Sarı-kırmızılı antrenör, "Değerli bir futbol hakemi ancak isteksizdi biraz... Saniyeleri sayarken de çok daha yavaş saydı. Sürekli 4. hakemi ikaz etmek zorunda kaldık. Topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu kural oyunun akıcı olması için kondu, antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyor. Hakemler de uygulatmak zorunda değil mi? Yanlış mıyım? Çok isteksizdi, bir ağabeyi olarak söylüyorum. Top oyundayken pozisyon buluyoruz, oyunun temposunun düşmesi aleyhimize oluyor. Bunu bütün rakipler biliyor. Hakemlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

İrfan Saraloğlu, sözlerine, "Hakemlere başarılar diliyorum. Aslında onlara geçmiş olsun demek lazım. İnşallah doğru neticeler alınır. Türk futbolu hakemlerle önemli... İnşallah hem ülke futbolu gelişir, hem de dünya futbolunda yerimiz olur. Hakemlerin de bunda rolü olsun." diye devam etti.

İrfan Saraloğlu, sakatlıktan dönen ve Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan Victor Osimhen ile ilgili, "Osimhen sakatlıktan yeni çıktı, milli takımdan yeni gelen oyuncular var. Onları korumak zorunda kaldık, idareli kullanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.