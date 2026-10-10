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Bernd Storck: "Risk almak istedim"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Amedspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bernd Storck: 'Risk almak istedim'
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, kısa sürede ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımının başında ilk maçına çıkan Storck, Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara'ya ve Gençlerbirliği'ne geldiği için mutluluğunu dile getirerek, "Çok kısa süredir buradayım. Sabah sağlık kontrolünün ardından oyuncularımla sadece bir idman yapabildim. Tabii bir idman yapan hocanın takımın başında maça çıkması bir risk olarak gözükse de ben bu riski almayı istedim. Bir takımın stil değiştirmeye ihtiyacı olduğunu hissettiğim için bu sorumluluğu aldım. Bu aldığım sorumluluğun karşılığını takımım da verdiği için onları tebrik ediyorum. Maç boyunca çok iyi mücadele ortaya koydular. Çok kısa sürede çok fazla bilgi vermeye çalıştım. Ofansif olarak, defansif olarak neler yapabileceklerini konuştuk. Onlar da bu bilgileri kısa bir süre içerisinde almaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda zorlandıklarını vurgulayan 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı, "Takımın adapte olması, alışması ilk yarı açısından biraz zorluydu. Ancak ikinci yarı baktığınızda iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarı taktiksel açıdan biraz daha iyiydik. Son dakikada gelen gol hepimizi çok mutlu etti. Biraz şansımız da yaver gitti diyebilirim. Çünkü son dakika golleri biraz da şans ister. Ama tüm bu mücadele bence en az bir puanı hak ediyordu." diye konuştu.

Göreve gelmeden önce kulüp hakkında bilgi aldığını belirten Storck, şunları kaydetti:

"Takımla ilgili birçok bilgiyi aldım. Görüntüleri izleyerek de kendim de bir yorumda bulundum. Yönetimimizle bundan 3-4 gün önce bir konuşmamız oldu. Takımla ilgili benden yorumlarımı istediler. Ben de kendilerine yorumlarımı yaptım. Çünkü maçları izledim, oyuncuların nasıl oyuncular olduğunu gördüm. İyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Onlar beni anladı, ben onları anladım. Birçok oyuncuyla ilgili bir fikrim vardı bu maçtan önce. Oyuncularla da bir iletişim kurdum, onlarla da birçok fikir alışverişinde bulundum. Ama bugün ne yaptıysak hepsi planlıydı ve bunu kısa sürede yaptık. Yeni insanlarla iyi bir iş başardığımızı düşünüyoruz. Birçok bilgiyi aldım evet ama kısa sürede böyle iyi bir oyun ve skor olarak da fena olmayan bir şey almamız beni mutlu etti."

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