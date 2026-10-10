Leverkusen 2-0'dan yakalandı, yine de kazandı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Mainz 05 ile Beşiktaş'ın UEFE Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen, MEWA Arena'da karşı karşıya geldi. Bayer Leverkusen, mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Robert Andrich, 9. dakikada Patrik Schick, 55. dakikada Jarell Quansah ve 65. dakikada Moussa Diaby kaydetti.
Mainz 05'in gollerini ise 33 ve 42. dakikalarda Anthony Caci, 90. dakikada Benedict Hollerbach attı.
İLK YARIDA 4 GOL
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayer Leverkusen, 5. dakikada Robert Andrich'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 9. dakikada Patrik Schick'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Mainz 05, 33. dakikada Anthony Caci'nin golüyle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekipte bir kez daha sahneye çıkan Caci, 42. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Bayer Leverkusen, 55. dakikada Jarell Quansah ile öne geçti. 65. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 90. dakikada Benedict Hollerbach'ın golüne engel olamadı. Çalan son düdükle birlikte Leverkusen 3 puanı hanesine yazdırdı.
BAYER LEVERKUSEN 10 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle ligdeki üçüncü galibiyetini alan Bayer Leverkusen, puanını 10'a yükseltti. Sezonun ikinci mağlubiyetini yaşayan Mainz 05 ise 7 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Bundesliga'nın 6. haftasında Mainz 05, 17 Ekim Cumartesi günü Schalke 04'e konuk olacak.
Bayer Leverkusen ise 18 Ekim Pazar günü sahasında Freiburg'u ağırlayacak.
Mainz 05'in gollerini ise 33 ve 42. dakikalarda Anthony Caci, 90. dakikada Benedict Hollerbach attı.
İLK YARIDA 4 GOL
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayer Leverkusen, 5. dakikada Robert Andrich'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 9. dakikada Patrik Schick'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Mainz 05, 33. dakikada Anthony Caci'nin golüyle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekipte bir kez daha sahneye çıkan Caci, 42. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Bayer Leverkusen, 55. dakikada Jarell Quansah ile öne geçti. 65. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 90. dakikada Benedict Hollerbach'ın golüne engel olamadı. Çalan son düdükle birlikte Leverkusen 3 puanı hanesine yazdırdı.
BAYER LEVERKUSEN 10 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle ligdeki üçüncü galibiyetini alan Bayer Leverkusen, puanını 10'a yükseltti. Sezonun ikinci mağlubiyetini yaşayan Mainz 05 ise 7 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Bundesliga'nın 6. haftasında Mainz 05, 17 Ekim Cumartesi günü Schalke 04'e konuk olacak.
Bayer Leverkusen ise 18 Ekim Pazar günü sahasında Freiburg'u ağırlayacak.