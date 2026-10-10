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Trabzonspor, milli aradan fırtına gibi döndü

Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 18:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, milli aradan fırtına gibi döndü
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. 

Milli ara dönüşü Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 3-0 kazandı. 
 Trabzonspor, 27. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin 38. dakikasında Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'un 2. golünü kaydetti ve fark 2'ye çıktı.

Bordo-Mavililer, 40. dakikada ise Franculino Dju'nun attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Öte yandan Trabzonspor, 43. dakikada 10. kişi kaldı. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal, Elliott Watt'ın sert faulünün ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü. Pozisyonun ardından Samsunspor'un İngiliz orta saha oyuncusu sarı kart gördü.

İlk yarı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Samsunspor'un ikinci yarıda 3 topu direkten dönse de kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Trabzonspor oldu. 

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'oı 4-0* yenen ve bu sonuçla birlikte Thomas Reis yönetiminde üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13'e yükseltti.

Trabzonsor Teknik Direktörü Thomas Reis'in eski takımı olan ve Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor ise ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

MELİH KABASAKAL, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Trabzonspor forması giyen Melih Kabasakal, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor ile deplasmanda oynanan maçta doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, gelecek hafta Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



MUHAMMED SALAH ZİRVEYE ÇIKTI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Samsunspor maçında Franculino Dju'ya yaptığı asistle bu sezonki gol katkısını 10'a yükseltti. Tecrübeli futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla sezonun en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Trabzonspor'un ani gelişen atağında, ceza sahası içindeki Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Salah'ın önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun plase vuruşunda, Tomasson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

19. dakikada Samsunspor atağında Celil'in pasına hareketlenen Coulibaly'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

24. dakikada bordo-mavili takımın atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Salah'ın pasında Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, Nwaiwu tamamladı: 0-2.

40. dakikada Trabzonspor skoru 3-0'a getirdi. Salah'ın pasında Dju, Yunus Emre Çift'ten sıyrıldıktan sonra topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


51. dakikada Samsunspor atağında altıpas içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

59. dakikada Tomasson'un pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Onana son anda topu kornere çeldi.

66. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda yan direğe çarpan top, Fatih Kaya'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak auta gitti.

85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Sousa'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Onana gole izin vermedi.

89. dakikada bordo-mavili takımın ani gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cabral'ın plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Altan, Gökhan Barcın

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes (Dk. 79 Sousa), Yunus Emre Çift, Guarino, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 26 Yalçın Kayan), Watt (Dk. 67 Ohlenschlaeger), Sekongo (Dk. 46 Fatih Kaya), Coulibaly (Dk. 67 Elayis Tavsan), Emre Kılınç, Bayo

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 71 Cabral), Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi (Dk. 46 Ozan Tufan), Salah (Dk. 77 Onuachu), Aral Şimşir (Dk. 84 Folcarelli), Dju (Dk. 71 Cenk Özkacar)

Goller: Dk. 27 Muçi, Dk. 38 Nwaiwu, Dk. 40 Dju (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Melih Kabasakal (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Tomas







 

 

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