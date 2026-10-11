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En-Nesyri açıkladı: Al Hilal'e attığı gole neden sevinmedi?

Al Hilal ile Al Ittihad arasındaki maçın sonunda ortalık bir anda karıştı. Yaşanan gerilim öncesinde hakemle tartışan Youssef En-Nesyri, kaydettiği gole neden sevinmediğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 15:01
Fotoğraf: X.com
En-Nesyri açıkladı: Al Hilal'e attığı gole neden sevinmedi?
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 8. haftasında Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi Al Hilal 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al Hilal'in maçtaki gollerini Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville kaydetti. Konuk Al Ittihad'da ise ağları havalandıran isimler Youssef En-Nesyri ve Steven Bergwijn oldu.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Maçta Al Ittihad'ın ilk golünü kaydeden Youssef En-Nesyri, uzatmaların son dakikasında rakibinin zaman geçirdiği gerekçesiyle yan hakeme tepki gösterdi. Birkaç saniye sonra hakem maçı bitirirken son düdüğün çalmasıyla Al Ittihad teknik direktörü Jens Wissing, kulüp yetkilileri ve yedek kulübesindeki oyuncular da sahaya girdi. Yaşanan gerilimin ardından iki takım da sahadan ayrıldı.

GOLE NEDEN SEVİNMEDİ?

Öte yandan maçın ardından konuşan Youssef Ensyri, Al Hilal'e karşı attığı golle neden sevinmediğini açıkladı. Nesyri, "Kardeşim gibi gördüğüm birine (Yassine Bounou) karşı gol attıktan sonra sevinmek benim için çok zordu." dedi.

Bounou ise açıklamasında, "Youssef benim için küçük bir kardeş gibi, bana çok yakın ve bugün harika bir maç çıkardı, onu tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Yassine Bounou ve Youssef En-Nesyri Fas Milli Takımı'na ek olarak Sevilla da birlikte forma giymişlerdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Al Ittihad'a giden Youssef En-Nesyri, bu sezon 10 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti.

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