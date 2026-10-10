Hakan Akkaya'dan bronz madalya

Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.
Hakan, organizasyonda bronz madalya kazandı.
Milli para eskrimci, şampiyonada gerçekleşen erkekler epe A kategorisinde ise gümüş madalya elde etmişti.
Hakan, organizasyonda bronz madalya kazandı.
Milli para eskrimci, şampiyonada gerçekleşen erkekler epe A kategorisinde ise gümüş madalya elde etmişti.